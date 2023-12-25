Гусев объяснил, почему подписал с «Динамо» лишь однолетний контракт

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев объяснил, почему подписал с бело-голубыми лишь однолетнее соглашение, а не долгосрочный контракт.

«Когда переходил в новый клуб, был уверен в себе. Но нужно ведь, чтобы и я команде понравился, чтобы всем было комфортно. Поэтому вот такое решение и принял — пока на один год. В мире всё быстро меняется, посмотрим, что будет после сезона», — приводит слова Гусева пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Гусев провёл 43 матча за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 52 (15+37) результативными действиями при коэффициенте полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 598 матчей и 564 (207+357) набранных очка.