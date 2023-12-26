Защитник «Салавата» Коледов высказался о победе в матче с ЦСКА

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (4:3 ОТ).

«Хорошо начали, было много большинства. Нужно было реализовывать свои моменты в первом периоде, тогда может было бы чуть полегче. Во втором периоде немного просели, пропустили ненужные шайбы, но матчи с ЦСКА всегда тяжёлые. Рад, что команда так сыграла, все полностью выложились, ловили на себя шайбы, много моментов выстояли в меньшинстве. Хорошая победа, достойная плей-офф.

Можно ли сказать, что этот матч — показатель нынешнего характера команды? Концовка третьего периода и овертайм — да. В начале были и взлёты, и спады. Мы должны выходить и играть весь матч от и до», — приводит слова Коледова официальный сайт «Салавата Юлаева».