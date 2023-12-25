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Результаты матчей КХЛ 25 декабря, турнирная таблица, обзоры матчей, видео голов, расписание матчей на 26 декабря

Федотов опять погубил ЦСКА, СКА уже обошёл «Торпедо» и рвётся в лидеры. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 25 декабря
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«Амур» выиграл важную встречу у конкурента благодаря лучшему матчу в карьере Владислава Барулина.

25 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось три матча. Коротко подводим итоги каждой игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барулин (Бочаров, Коршков) – 10:26 (5x5)     1:1 Сетдиков (Бикмуллин, Хлыстов) – 22:27 (5x5)     2:1 Коршков (Барулин, Бочаров) – 39:53 (5x5)     3:1 Барулин (Шевченко) – 52:33 (5x5)     4:1 Барулин (Бочаров) – 57:17 (en)    

Игровой день начался в Хабаровске, где встречались конкуренты в борьбе за попадание в зону плей-офф на Востоке «Амур» и «Нефтехимик». «Тигры» открыли счёт усилиями Владислава Барулина в середине первого периода, «волки» огрызнулись в начале второго отрезка, причём шайба Никиты Сетдикова вышла на загляденье.

Но это был последний повод для радости у «Нефтехимика». За семь секунд до второго перерыва Егор Коршков забил с пятачка после шикарного прохода и вновь вывел «Амур» вперёд, а в третьем отрезке всё тот же Барулин закрепил успех хабаровчан. Форвард хозяев провёл, вероятно, лучший матч в карьере, оформив хет-трик и добавив к нему ещё и результативную передачу. Завершился же матч яркой дракой Сергея Рыжикова от «Амура», вышедшего на лёд специально для кулачного боя, и опытного Владимира Брюквина. Здесь победу, пожалуй, тоже одержал «тигр», так что хабаровские болельщики сегодня получили полный комплект удовольствия.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Толчинский, Никишин) – 19:38 (5x4)     0:2 Лайпсик (Кадейкин, Земчёнок) – 38:08 (5x5)     1:2 О'Делл (Рашевский) – 47:33 (5x5)     1:3 Воробьёв (Гальченюк, Толчинский) – 50:42 (5x5)     2:3 Ожиганов (Рашевский, Кудрявцев) – 57:57 (5x5)    

В Москве «Динамо» встречалось со СКА, и бело-голубые очень активно начали встречу. Игра шла в зоне Никиты Серебрякова, у армейцев были удаления, но гости выдержали напор, а за 22 секунды до перерыва открыли счёт: Михаил Воробьёв реализовал большинство после блестящего паса Сергея Толчинского.

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Под занавес второго периода СКА тоже забил. Это вернувшийся в состав после трёхмесячного отсутствия Брендан Лайпсик использовал великолепную передачу Александра Кадейкина. Как же полезно заиграли у армейцев хоккеисты, ещё недавно находившиеся в опале у главного тренера!

В третьем периоде «Динамо» встрепенулось, распечатало Серебрякова, но и СКА своевременно забросил третью шайбу – Воробьёв оформил дубль. В концовке гости выстояли без больших проблем, в восьмой раз подряд обыграли «Динамо» в Москве и вошли в топ-4 команд Запада. От лидера «Спартака» СКА теперь отделяет лишь пять очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Ливо, Хмелевски) – 02:23 (5x4)     1:1 Абрамов (Мингачёв) – 05:53 (5x5)     2:1 Каменев (Провольнев, Слепышев) – 35:17 (5x5)     2:2 Коледов – 43:55 (5x5)     3:2 Окулов (Нестеров) – 45:50 (5x4)     3:3 Ливо (Шаров, Дроздов) – 59:21 (6x5)     3:4 Ливо (Хмелевски, Мелош) – 60:57 (3x3)    

Яркую игру в столице показали и ЦСКА с «Салаватом Юлаевым». Гости открыли счёт уже на третьей минуте усилиями давно не забивавшего Сергея Шмелёва, но у армейцев быстро ответил Виталий Абрамов. Во втором отрезке Владислав Каменев вывел хозяев вперёд, Павел Коледов отыграл этот гол на 44-й минуте, но совсем скоро Константин Окулов реализовал большинство.

Дело шло к победе ЦСКА, но концовка осталась за «Салаватом» и лично за Джошем Ливо. На последней минуте основного времени канадец наказал за ужасные действия в своей зоне Ивана Федотова и Никиту Нестерова, а на первой минуте овертайма точным кистевым в ближний угол принёс Уфе победу. «Салават» в этот момент играл в расстановке «4 на 3», так как Виктор Козлов заменил вратаря четвёртым полевым, как только его команда установила контроль над шайбой.

«Салават» победил и приблизился в таблице Востока к занимающему второе место «Авангарду», ЦСКА же потерпел четвёртое подряд поражение после возобновления регулярки. Сегодня армейцы смотрелись неплохо, но грубые ошибки и слепая вера тренерского штаба красно-синих в проваливающего сезон, абсолютно разобранного Федотова привела к очередному проигрышу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 26 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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