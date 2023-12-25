Федотов опять погубил ЦСКА, СКА уже обошёл «Торпедо» и рвётся в лидеры. Итоги дня в КХЛ

25 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось три матча. Коротко подводим итоги каждой игры.

Игровой день начался в Хабаровске, где встречались конкуренты в борьбе за попадание в зону плей-офф на Востоке «Амур» и «Нефтехимик». «Тигры» открыли счёт усилиями Владислава Барулина в середине первого периода, «волки» огрызнулись в начале второго отрезка, причём шайба Никиты Сетдикова вышла на загляденье.

Но это был последний повод для радости у «Нефтехимика». За семь секунд до второго перерыва Егор Коршков забил с пятачка после шикарного прохода и вновь вывел «Амур» вперёд, а в третьем отрезке всё тот же Барулин закрепил успех хабаровчан. Форвард хозяев провёл, вероятно, лучший матч в карьере, оформив хет-трик и добавив к нему ещё и результативную передачу. Завершился же матч яркой дракой Сергея Рыжикова от «Амура», вышедшего на лёд специально для кулачного боя, и опытного Владимира Брюквина. Здесь победу, пожалуй, тоже одержал «тигр», так что хабаровские болельщики сегодня получили полный комплект удовольствия.

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В Москве «Динамо» встречалось со СКА, и бело-голубые очень активно начали встречу. Игра шла в зоне Никиты Серебрякова, у армейцев были удаления, но гости выдержали напор, а за 22 секунды до перерыва открыли счёт: Михаил Воробьёв реализовал большинство после блестящего паса Сергея Толчинского.

Под занавес второго периода СКА тоже забил. Это вернувшийся в состав после трёхмесячного отсутствия Брендан Лайпсик использовал великолепную передачу Александра Кадейкина. Как же полезно заиграли у армейцев хоккеисты, ещё недавно находившиеся в опале у главного тренера!

В третьем периоде «Динамо» встрепенулось, распечатало Серебрякова, но и СКА своевременно забросил третью шайбу – Воробьёв оформил дубль. В концовке гости выстояли без больших проблем, в восьмой раз подряд обыграли «Динамо» в Москве и вошли в топ-4 команд Запада. От лидера «Спартака» СКА теперь отделяет лишь пять очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Яркую игру в столице показали и ЦСКА с «Салаватом Юлаевым». Гости открыли счёт уже на третьей минуте усилиями давно не забивавшего Сергея Шмелёва, но у армейцев быстро ответил Виталий Абрамов. Во втором отрезке Владислав Каменев вывел хозяев вперёд, Павел Коледов отыграл этот гол на 44-й минуте, но совсем скоро Константин Окулов реализовал большинство.

Дело шло к победе ЦСКА, но концовка осталась за «Салаватом» и лично за Джошем Ливо. На последней минуте основного времени канадец наказал за ужасные действия в своей зоне Ивана Федотова и Никиту Нестерова, а на первой минуте овертайма точным кистевым в ближний угол принёс Уфе победу. «Салават» в этот момент играл в расстановке «4 на 3», так как Виктор Козлов заменил вратаря четвёртым полевым, как только его команда установила контроль над шайбой.

«Салават» победил и приблизился в таблице Востока к занимающему второе место «Авангарду», ЦСКА же потерпел четвёртое подряд поражение после возобновления регулярки. Сегодня армейцы смотрелись неплохо, но грубые ошибки и слепая вера тренерского штаба красно-синих в проваливающего сезон, абсолютно разобранного Федотова привела к очередному проигрышу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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