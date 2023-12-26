США — главный фаворит МЧМ-2024 по версии официального сайта НХЛ

Сборная США является главным фаворитом молодёжного чемпионата мира-2024 по версии официального сайта НХЛ.

Своими ожиданиями от турнира поделились три автора официального сайта лиги. Все трое участников опроса считают, что Штаты выиграют золото.

Два журналиста предположили, что второе место займёт сборная Канады, один поставил на вторую позицию сборную Швеции. Согласно прогнозу аналитиков, третье место в турнире займут Словакия, Канада или Чехия.

Молодёжный ЧМ-2024 пройдет с 26 декабря по 5 января в шведском Гетеборге. Проведение группового этапа запланировано с 26 по 31 декабря 2023 года. Игры на вылет начнутся со 2 января 2024 года. Наша молодёжка не принимает участия уже в трёх турнирах кряду.