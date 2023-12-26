Кожевников: дайте нам пять Умарков на клуб — и тогда начнём требовать увеличения лимита

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался на тему возможного увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

«Ребята, всегда говорил о том, что пять иностранцев — на мой взгляд, нормальный вариант. Но для нормальных времён — когда границы открыты и есть конкуренция на трансферном рынке.

А сейчас времена ненормальные. Те же финны или шведы закрывают границы, поскольку зомбированы политикой. В такой ситуации наши ведущие клубы еще могут с огромным трудом найти по три легионера, но что говорить о командах второго эшелона? Посмотрите, каких дуборезов привозят, например, «Адмирал» или «Нефтехимик», как с ними мучаются, выгоняют и заново приглашают…

В общем дайте нам пять Умарков на клуб — и тогда начнём требовать увеличения лимита. А сейчас это пустой разговор. Вчера был один из немногих матчей Уфы, когда Хмелевски и особенно Ливо сыграли в лучших традициях связки Умарк — Хартикайнен. Но в целом по лиге легионерской игры такого уровня сегодня мало", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.