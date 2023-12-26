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Белорусский нападающий остался недоволен судейством на Кубке Первого канала

Белорусский нападающий остался недоволен судейством на Кубке Первого канала
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Нападающий «Северстали» и сборной Беларуси Александр Скоренов высказался о судействе на Кубке Первого канала — 2023, который завершился в Санкт-Петербурге.

«Касаемо осадка, да, он остался. Нам нельзя критиковать судейство и обсуждать его, но моё мнение, что ошибки были. Тут нечего стыдиться и убегать от этого вопроса, поэтому стоит сказать всё так, как было на льду», — сказал Скоренов в интервью Metaratings.ru.

В трёх матчах турнира 24-летний Скоренов отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне Фонбет чемпионате Континентальной хоккейной лиги Александр сыграл 42 встречи, в которых забросил 14 шайб и отдал 14 голевых передач, набрав в общей сложности 28 очков.

Отметим, что «Россия 25» завоевала трофей домашнего турнира, обыграв в заключительном матче сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

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