Форвард «Металлурга» Мухаметов: стремился попасть в «Барыс», но рад, что играю за топ-клуб

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Максим Мухаметов рассказал о своём переходе из казахстанского «Номада» в уральский клуб.

«Одно дело из «Номада» переходить в «Барыс», другое — переезжать в другой город, как это было? Конечно, поначалу было непросто переходить на уровень КХЛ. Другие скорости, принятие решений. Слава богу, получилось, много времени не потребовалось. Думаю, хорошо зашёл, к скоростям привык.

Представлял ли, как выйду на игру против «Барыса»? Особо не думал даже, больше стремился, конечно, попасть в «Барыс», но рад, что сейчас играю в топ-клубе, и я счастлив выступать за «Металлург», — сказал Мухаметов в интервью Sports.kz.

24-летний казахстанский нападающий в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 встречу, в которых отметился тремя заброшенными шайбами. Для форварда этот сезон дебютный в КХЛ.

В нынешнем сезоне под руководством Андрея Разина «Металлург» провёл 43 игры, в которых одержал 27 побед. С 59 очками клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.