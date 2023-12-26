The Athletic назвал причины, по которым Канада не является фаворитом МЧМ-2024

Журналист Кори Пронман в статье на портале The Athletic рассказал о проблемах молодёжной сборной Канады, по которым национальная команда не является фаворитом МЧМ-2024.

«Канада, как и каждый год, является серьёзным претендентом на золотую медаль. У них сильная и талантливая группа хоккеистов, получивших высокие места на драфте НХЛ.

Однако, по сравнению с некоторыми недавними составами сборной Канады, эта команда не так перегружена. Их лучшие игроки не так динамичны, как, например, прошлогодняя команда, и им сильно мешает количество их лучших игроков, выступающих в НХЛ. В результате они не являются явным фаворитом в этом турнире», — сказано в статье.

Напомним, сегодня, во вторник, 26 декабря, в шведском Гётеборге стартует 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.