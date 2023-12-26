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Алексей Марченко рассказал о своей подготовке к дебюту в «Ак Барсе»

Алексей Марченко рассказал о своей подготовке к дебюту в «Ак Барсе»
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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал о своей подготовке к дебюту за казанский клуб. Напомним, 31-летний игрок обороны подписал контракт с клубом из Казани в конце ноября 2023 года.

«Здорово выйти с командой, поработать с ребятами, побороться. Сделать упражнения, более приближённые к хоккею. Первый раз покатались, чтобы понять, как я себя буду чувствовать. Всё нормально, я почти всех знаю, а кого не знал, познакомился за те два месяца, что здесь провёл.

Сейчас я буду с командой тренироваться, нужно выходить на игровой режим, и если всё будет нормально, то выходить играть, помогать команде выигрывать», — цитирует Марченко пресс-служба «Ак Барса».

В прошлом сезоне Марченко защищал цвета ярославского «Локомотива». Всего в КХЛ на счету 31-летнего хоккеиста 452 матча и 139 (29+110) набранных очков. В сезоне-2018/2019 Марченко в составе ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина.

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