«Сибирь» и «Авангард» согласовывают обмен Прохоркина

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Николая Прохоркина, прокомментировал возможный переход форварда из «Сибири» в «Авангард».

«Николай Прохоркин будет обменян из „Сибири“ в „Авангард“? Работа ведётся, ждём официальной информации», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач, набрав 24 очка при показателе полезности «-1».

В следующем матче «Сибирь» сыграет на своём льду с омским «Авангардом» сегодня, 26 декабря. Встреча пройдёт на «Сибирь-Арене» и начнётся в 15:30 мск.