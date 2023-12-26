Защитник «Автомобилиста» рассказал, какое преимущество даёт хоккеисту правый хват клюшки

Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов рассказал, какое преимущество даёт хоккеисту правый хват клюшки. 25-летний игрок обороны провёл в КХЛ 56 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-12».

«Да для меня, если честно, никакого. Понятно, что праворуких игроков меньше. И это, в принципе, то же самое, что леворукие. Единственное, что где-то, может быть, их в большинстве используют для разнообразия каких-то вариантов розыгрыша атак. Ну, не знаю, раньше говорили, что для вратаря на буллитах, когда праворукие игроки бьют, как-то неудобно, но сейчас уже уровень хоккея растёт, и вратари тоже развиваются. И я думаю, вот те слабые стороны, которые у них были, когда бьёт праворукий игрок, они уже все изучили, и уже это не является преимуществом никаким», — цитирует Севостьянова пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня «Автомобилист» заключил двусторонний контракт с нападающим системы «Детройта» Кириллом Тютяевым до 30 апреля 2025 года.