«Автомобилист» подписал контракт с бывшим игроком системы «Детройта»

«Автомобилист» заключил двусторонний контракт с нападающим Кириллом Тютяевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Срок соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.

23-летний форвард является воспитанником клуба «Юность» из Екатеринбурга. На драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года Тютяев был выбран «Детройт Ред Уингз» в седьмом раунде под общим 190-м номером.

В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 Кирилл выступал за фарм-клуб «красных крыльев» «Гранд-Рапидс Гриффинс». В 39 встречах нападающий забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.

Текущий сезон Тютяев проводил в клубе лиги ECHL «Толедо Уэлью». В 24 встречах хоккеист записал на свой счёт 13 (1+12) очков.