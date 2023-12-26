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Дубль Яруллина принёс «Трактору» победу в гостевом матче с «Северсталью»

Дубль Яруллина принёс «Трактору» победу в гостевом матче с «Северсталью»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Трактором». Победу в матче одержали челябинцы со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Яруллин (Ткачёв, Шабанов) – 10:45 (5x5)     0:2 Шабанов (Ткачёв, Юртайкин) – 26:30 (5x5)     1:2 Скоренов (Иванцов) – 38:52 (4x5)     1:3 Ткачёв (Шабанов) – 40:44 (5x5)     2:3 Давыдов (Аймурзин, Иванов) – 46:04 (5x5)     2:4 Яруллин (Сошников, Бурдасов) – 47:28 (5x5)     2:5 Робинсон (Кравцов) – 48:22 (5x5)     3:5 Аймурзин (Пилипенко, Лишка) – 58:59 (5x4)    

Дублем в матче отметился защитник «Трактора» Альберт Яруллин. Ещё по голу в составе «Трактора» забили Максим Шабанов, Владимир Ткачёв и Чарльз Робинсон. За «Северсталь» голы забивали Александр Скоренов и Тимофей Давыдов. В концовке матча большинство реализовал форвард «Северстали» Данил Аймурзин, но на большее череповчан не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» одержал вторую победу подряд и в следующем матче 28 декабря встретится с новосибирской «Сибирью». «Северсталь» 28 декабря примет на своём льду китайский «Куньлунь».

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