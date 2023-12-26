Андрей Разин резко осудил слухи о нежелании Жафярова переходить в «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал слухи о возможном появлении нападающего Дамира Жафярова в магнитогорском клубе. Согласно слухам в СМИ форвард якобы не хочет переходить в «Металлург».

«Да что ж такое-то? Я что-то не понимаю. Тут в игре все из рук валилось, на пресс-конференцию пришёл, тут пресс-служба задаёт вопросы внутри команды, вы задаёте вопросы о каких-то слухах. Я что должен комментировать? Что Дамир Жафяров не хочет ко мне ехать? Моё отношение? Моё отношение: те, кто эти слухи распространяет, – это полные… Помягче хочется сказать. Это некрасиво так делать.

Смысл мне заводиться, комментировать слухи? Это люди околохоккейные, которые хотят какие-то свои проблемы решить, закидывая информацию. Больше всего вызывает непонимание, негодование, что у нас средства массовой информации больше внимания уделяют каким-то слухам, домыслам. Почему напрямую не прийти и не спросить у игроков «Металлурга» о внутренней кухне, о внутренней обстановке, нравится ли им работать со мной или есть какие-то проблемы? У вас есть Подъяпольский – у него спросите, как ему работалось с Андреем Владимировичем.

Почему вы слухи-то распространяете? Иногда вообще полное удивление, что паровоз ещё не приехал, а уже, блин, все знают, в каком вагоне и где красную дорожку стелить», – цитирует Разина пресс-служба «Лады».