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Артём Дуда не вернётся в ЦСКА и остаток сезона проведёт в канадской университетской лиге

Артём Дуда не вернётся в ЦСКА и остаток сезона проведёт в канадской университетской лиге
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19-летний российский защитник Артём Дуда, который покинул Россию и перебрался за океан, несмотря на действующий двухлетний контракт с московским ЦСКА, остаток сезона проведёт за команду университета Торонто.

Ранее защитник собирался играть в NCAA, однако студенческая лига запретила хоккеисту играть в составе университета Мэн, так как он имеет действующий контракт с ЦСКА.

В прошлом сезоне Дуда принял участие в 14 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 3 (0+3) очка при показателе полезности «+3». Большую часть карьеры провёл в составах «Красной Армии» и «Звезды» в МХЛ и ВХЛ соответственно. Дуда был выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2022. Защитник ушёл в «Аризону Койотс» под 36-м номером.

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