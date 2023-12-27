«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Егором Спиридоновым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон. Отмечается, что хоккеист продолжит свою карьеру в другом клубе.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу при отсутствии результативных передач и показателе полезности «-1». В среднем за матч Спиридонов проводил на льду 5 минут 35 секунд.

Этот сезон стал для Егора четвёртым на уровне КХЛ. Ранее он также выступал за ХК СКА. В общей сложности нападающий провёл 52 матча в лиге, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Напомним, что 27 декабря в полночь по московскому времени в КХЛ закроется трансферное окно. После этого клубы уже не смогут проводить сделки и подписывать новичков, таким образом, сформируется и зафиксируется состав команд на финальную часть сезона.