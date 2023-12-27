Ларионов: разговаривал с Маккриммоном. Он сказал, что Дорофеев и Мироманов важны дня них

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о ситуации с российскими хоккеистами, которые сейчас выступают за океаном, и чьими правами в КХЛ владеет нижегородский клуб.

«Если был бы Замула, если был бы Охотюк, если был бы Мироманов или Дорофеев – там вопросов нет. Я разговаривал с Келли Маккриммоном из «Вегаса», генеральным менеджером, пару недель назад, что и Дорофеев, и Мироманов для них очень важны – это всё отпадает.

Замула играет в «Филадельфии», играет хорошо, поэтому тоже вопрос отпадает. Охотюк, наверное, получает второе игровое время в «Сан-Хосе».

Могу только порадоваться за ребят, что они играют, играют хорошо и идут к своей мечте, чтобы быть полноценными игроками НХЛ. Но если что-то не получится, то мы с удовольствием этих ребят рассмотрим, потому что тот опыт, те активы, которые мы получили – хотелось бы их иметь здесь, но на сегодня это, к сожалению, невозможно», — приводятся слова Ларионова на официальном сайте «Торпедо».