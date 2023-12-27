Назаров: общество воспитано на спортивных триумфах России, а не на полуголых вечеринках

Известный тренер Андрей Назаров поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и подвёл итоги 2023 года в хоккейном плане.

«Для начала хочу поздравить всех болельщиков, хоккеистов, всю нашу хоккейную семью с наступающими новогодними праздниками. Год получился непростым, но благодаря усилиям руководства страны и сплочённости патриотически настроенных граждан мы заканчиваем его на позитивной ноте.

Активно прошёл год со спортивной точки зрения. В КХЛ было много интересных и результативных матчей, а сегодня и вовсе важный день дедлайна. Призываю все стороны не ссориться, договариваться и идти друг другу навстречу. Тому же «Ак Барсу», считаю, не стоит всеми силами удерживать у себя Дамира Жафярова. Если у человека не получается и он хочет сменить обстановку, то, на мой взгляд, ему надо помочь.

В целом же наше общество в очередной раз доказало, что оно воспитано на спортивных триумфах России, а не на полуголых вечеринках. Тот же Кубок Первого канала вызвал небывалый ажиотаж, впереди яркая развязка в КХЛ. Мы живём в непростое для страны время: например, новогодние салюты в Москве абсолютно логично отменены. Всем нам нужно объединиться, и общество прекрасно это осознаёт. Именно поэтому наших известных персон, участвовавших в неподобающих мероприятиях, осудило и отвергло именно оно. И оно же жёстко наказывает», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.