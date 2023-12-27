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СКА расторг и заключил новый контракт с защитником Сергеевым

СКА расторг и заключил новый контракт с защитником Сергеевым
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СКА расторг и заключил новый контракт до 30.04.2026 с защитником Артёмом Сергеевым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 41 встречу, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков с показателем полезности «+10» и средним временем на льду 21 минута 39 секунд. Всего за свою карьеру в КХЛ Сергеев сыграл 520 матчей, где набрал 92 (19+73) очка.

Напомним, 27 декабря в полночь по московскому времени в КХЛ закроется трансферное окно. После этого клубы уже не смогут проводить сделки и подписывать новичков, таким образом, сформируется и зафиксируется состав команд на финальную часть сезона.

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