Стала известна зарплата словацкого новичка «Авангарда» Юрчо

Как стало известно «Чемпионату», зарплата 30-летнего словацкого нападающего Томаша Юрчо в «Авангарде» составит 12 млн рублей, не считая бонусной части.

Напомним, по договорённости с ХК „Давос“ Томаш Юрчо примет участие в Кубке Шпенглера и после получения необходимых документов присоединится к «Авангарду» в январе.

Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0). Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз». В КХЛ форвард выступал за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 54 игры, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков.