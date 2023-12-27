«Авангард» подписал контракт с бронзовым призёром Олимпийских игр Томашем Юрчо

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт до конца сезона со словацким 30-летним нападающим Томашем Юрчо, сообщает пресс-служба омской команды.

«В текущем сезоне выступал за „Давос“. В КХЛ провёл 54 игры, набрал 38 очков (15+23). По договорённости с ХК „Давос“ Томаш Юрчо примет участие в Кубке Шпенглера и после получения необходимых документов присоединится к нашей команде, играть будет под номером 13», — сказано в сообщении «ястребов».

Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0). Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз».

В КХЛ форвард выступал за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар».