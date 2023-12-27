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«Нефтехимик» взял в аренду 21-летнего нападающего московского «Динамо»

«Нефтехимик» взял в аренду 21-летнего нападающего московского «Динамо»
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«Нефтехимик» взял в аренду у московского «Динамо» нападающего Никиту Буруянова, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне форвард выступал в ВХЛ за клуб «Динамо» Санкт-Петербург, где в 38 матчах записал на свой счёт 26 (13+13) очков.

21-летний нападающий в прошлом регулярном сезоне провёл 35 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков с показателем полезности «+1» и средним игровым временем 9 минут 7 секунд. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 на счету Буруянова один матч без набранных баллов.

Напомним, 27 декабря в полночь по московскому времени в КХЛ закроется трансферное окно. После этого клубы уже не смогут проводить сделки и подписывать новичков, таким образом, сформируется и зафиксируется состав команд на финальную часть сезона.

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