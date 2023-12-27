«И Евсеев перейдёт». Кожевников предположил, почему у Жафярова не получилось в «Ак Барсе»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, почему у нападающего Дамира Жафярова не сложилась карьера в «Ак Барсе».

«Что происходит с «Ак Барсом»? Ну откуда я могу знать? Я смотрю телевизор — всё. Ну, читаю иногда, что пишут. Я ж не нахожусь в команде. Значит, что-то происходит, если с Жафяровым там проблема какая-то была. Там, наверное, больше агенты работают, чтобы создать что-то. Но игроку, естественно, тоже играть хочется. Значит, что-то происходит. Но они же правду никто не напишут. Мы поэтому и не знаем ничего. Зачем мне гадать, что там с Жафяровым происходило? Я ж не бабка-угадка. Я что, буду звонить и узнавать, что там происходит? Мне это не нужно.

Откуда я могу знать, что в команде происходит? Может, Жафяров с тренером не сработался. Может, с игроками. Не знаю, что там происходит. Но агент написал, что всё будет нормально, что перейдут. Вот Жафяров и перешёл. И Евсеев перейдёт, все перейдут. Зачем агенты нужны? Они должны работать, чтобы их хоккеисты играли. Они ж с них деньги получают, давайте будем говорить проще (смеётся). Они и должны работать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.