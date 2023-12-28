Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» расторг контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым

«Сочи» расторг контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым.

Напомним, Ильдар Шиксатдаров перебрался в «Сочи» в мае 2023-го из «Югры», подписав с клубом двусторонний контракт на один сезон.

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (3+1) очка, проводя в среднем 12 минут 9 секунд на льду.

В Континентальной хоккейной лиге в общей сложности форвард провёл 269 игр в регулярных чемпионатах и набрал 68 (36+32) очка. В семи матчах Кубка Гагарина на его счету два (2+0) результативных балла.

На данный момент «Сочи» с 33 очками занимает предпоследнее десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Сочи» подписал контракт со Спиридоновым, который покинул «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android