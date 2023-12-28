«Сочи» расторг контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым

Хоккейный клуб «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Ильдаром Шиксатдаровым.

Напомним, Ильдар Шиксатдаров перебрался в «Сочи» в мае 2023-го из «Югры», подписав с клубом двусторонний контракт на один сезон.

В текущем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (3+1) очка, проводя в среднем 12 минут 9 секунд на льду.

В Континентальной хоккейной лиге в общей сложности форвард провёл 269 игр в регулярных чемпионатах и набрал 68 (36+32) очка. В семи матчах Кубка Гагарина на его счету два (2+0) результативных балла.

На данный момент «Сочи» с 33 очками занимает предпоследнее десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.