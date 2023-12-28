Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» пополнился защитником из состава сборной Канады на Кубке Шпенглера

«Куньлунь» пополнился защитником из состава сборной Канады на Кубке Шпенглера
Аудио-версия:
Комментарии

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт до конца сезона с 27-летним защитником Томасом Шемичем, сообщил китайский клуб на своей официальной странице в VK.

Шемич (193 см, 93 кг) сейчас выступает за сборную Канады на Кубке Шпенглера — он присоединится к команде КХЛ сразу по окончании турнира.

«Хотя он и не является чистым атакующим защитником, бросок от синей у него приличный, благодаря чему во всех своих командах он играл в бригадах большинства», — отмечается в сообщении «Куньлуня».

Летом этого года хоккеист пробовался в лагере «Коламбус Блю Джекетс», но контракт так и не подписал.

Шемич провёл шесть сезонов в АХЛ. Всего он сыграл 318 матчей за «Спрингфилд Тандербёрдс» и «Кливленд Монстерз» в регулярном сезоне, в которых набрал 103 (32+71) очка.

В прошлом сезоне Шемич играл за «Мальмё Редхокс» в Шведской хоккейной лиге. Там он провёл 49 матчей и набрал 14 (3+11) очков в регулярном чемпионате, а также принял участие в пяти встречах в плей-ауте.

Материалы по теме
«Авангард» подписал трёх форвардов, а «Торпедо» — Хабибулина! Главные сделки дедлайна КХЛ
«Авангард» подписал трёх форвардов, а «Торпедо» — Хабибулина! Главные сделки дедлайна КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android