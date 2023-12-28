«Куньлунь» пополнился защитником из состава сборной Канады на Кубке Шпенглера

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт до конца сезона с 27-летним защитником Томасом Шемичем, сообщил китайский клуб на своей официальной странице в VK.

Шемич (193 см, 93 кг) сейчас выступает за сборную Канады на Кубке Шпенглера — он присоединится к команде КХЛ сразу по окончании турнира.

«Хотя он и не является чистым атакующим защитником, бросок от синей у него приличный, благодаря чему во всех своих командах он играл в бригадах большинства», — отмечается в сообщении «Куньлуня».

Летом этого года хоккеист пробовался в лагере «Коламбус Блю Джекетс», но контракт так и не подписал.

Шемич провёл шесть сезонов в АХЛ. Всего он сыграл 318 матчей за «Спрингфилд Тандербёрдс» и «Кливленд Монстерз» в регулярном сезоне, в которых набрал 103 (32+71) очка.

В прошлом сезоне Шемич играл за «Мальмё Редхокс» в Шведской хоккейной лиге. Там он провёл 49 матчей и набрал 14 (3+11) очков в регулярном чемпионате, а также принял участие в пяти встречах в плей-ауте.