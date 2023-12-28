«Рейнджерс» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря двум очкам Панарина. Овечкин без очков

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В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой игре голом и результативной передачей. Также в составе «Рейнджерс» дубль сделал К'Андре Миллер. Ещё по одной шайбе забросили Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями. В составе его команды отличился Энтони Манта.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками.

«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут восьмыми на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.