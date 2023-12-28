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«Рейнджерс» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря двум очкам Панарина. Овечкин без очков

«Рейнджерс» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря двум очкам Панарина. Овечкин без очков
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В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой игре голом и результативной передачей. Также в составе «Рейнджерс» дубль сделал К'Андре Миллер. Ещё по одной шайбе забросили Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями. В составе его команды отличился Энтони Манта.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками.

«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут восьмыми на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Сандин, Протас) – 24:12     1:1 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 27:03     2:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 32:06 (pp)     3:1 Шнайдер (Линдгрен, Веси) – 32:48     4:1 Миллер (Крайдер, Уилер) – 46:54     5:1 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 51:15    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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