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Маккиннон вышел на третье место по продолжительности очковых серий в истории НХЛ

Маккиннон вышел на третье место по продолжительности очковых серий в истории НХЛ
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В эти минуты в Темпе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Колорадо Эвеланш».

К этому моменту идёт середина второго периода, счёт 3:0 в пользу гостей.

Звёздный нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, Маккиннон продлил свою результативную серию до 19 матчей. По этому показателю он сравнялся с Петером Штястны (19 матчей с 29.11.1983 по 14.01.1984) и занимает третье место в истории НХЛ. Лидером всех времён является Матч Сундин (30 матчей).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2-й период
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 18:16 (pp)     0:2 Друен (Колтон, Тэйвз) – 21:04     0:3 О'Коннор (Мэнсон, Байрэм) – 27:56     0:4 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 33:26 (pp)     1:4 Круз (Бьюгстад, Маччелли) – 36:31    

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского форварда, с учётом этой игры, 55 (18+37) очков в 35 матчах.

Это третий матч между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первых двух команды обменялись победами.

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