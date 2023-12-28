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Маккиннон вышел на третье место по продолжительности очковых серий в истории НХЛ

В эти минуты в Темпе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимает «Колорадо Эвеланш».

К этому моменту идёт середина второго периода, счёт 3:0 в пользу гостей.

Звёздный нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, Маккиннон продлил свою результативную серию до 19 матчей. По этому показателю он сравнялся с Петером Штястны (19 матчей с 29.11.1983 по 14.01.1984) и занимает третье место в истории НХЛ. Лидером всех времён является Матч Сундин (30 матчей).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского форварда, с учётом этой игры, 55 (18+37) очков в 35 матчах.

Это третий матч между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первых двух команды обменялись победами.