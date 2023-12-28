«Миннесота» обыграла «Детройт» благодаря двум очкам Капризова

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» обыграла «Детройт Ред Уингз» (6:3).

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей.