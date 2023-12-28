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«Миннесота» обыграла «Детройт» благодаря двум очкам Капризова

«Миннесота» обыграла «Детройт» благодаря двум очкам Капризова
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В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» обыграла «Детройт Ред Уингз» (6:3).

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Болди (Капризов, Эрикссон Эк) – 00:38     1:1 Кейн (Дебринкэт) – 06:32     2:1 Юханссон – 21:37     2:2 Дебринкэт (Гостисбер, Комфер) – 42:41 (pp)     3:2 Хартман (Юханссон, Богосян) – 44:35     4:2 Фолиньо (Миддлтон) – 45:27     5:2 Юханссон (Росси) – 46:42     5:3 Спронг (Эдвинссон, Берггрен) – 48:00     6:3 Капризов (Мермис) – 54:14    
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