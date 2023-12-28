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МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 28 декабря

МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 28 декабря
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Сегодня, 28 декабря, в шведском Гётеборге продолжится 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.

В третий день будет сыграно два матча.

Откроется игровой день встречей между молодёжными сборными Швейцарии и США. Матч на стадионе «Фрёлундаборг» стартует в 19:00 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Швейцария U20
Не начался
США U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующей встрече сразятся молодёжные сборные Германии и Швеции. Матч будет сыгран на арене «Скандинавиум», начало в 21:30 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
28 декабря 2023, четверг. 21:30 МСК
Германия U20
Не начался
Швеция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, этот турнир сборная России пропускает в третий раз подряд.

После двух игровых дней на турнире сборная Словакии возглавляет группу В, одержав две победы в основное время. На первом месте группы А находится сборная Канады, дважды победившая соперников в основное время.

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