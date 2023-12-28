МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в шведском Гётеборге продолжится 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.

В третий день будет сыграно два матча.

Откроется игровой день встречей между молодёжными сборными Швейцарии и США. Матч на стадионе «Фрёлундаборг» стартует в 19:00 мск.

В следующей встрече сразятся молодёжные сборные Германии и Швеции. Матч будет сыгран на арене «Скандинавиум», начало в 21:30 мск.

Напомним, этот турнир сборная России пропускает в третий раз подряд.

После двух игровых дней на турнире сборная Словакии возглавляет группу В, одержав две победы в основное время. На первом месте группы А находится сборная Канады, дважды победившая соперников в основное время.