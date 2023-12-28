Беднар — о 4:5 от «Аризоны»: Георгиев давал нам шанс на победу, но команда не помогла ему

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение в матче с «Аризоной» (4:5). По ходу второго периода «Эвеланш» вели в счёте 4:0, однако позволили сопернику сравнять счёт и вырвать победу в овертайме.

«Мне понравилось, как мы играли первые 40 минут. Было несколько потерь, которые привели к атакам с численным преимуществом, когда мы старались сыграть слишком красиво, но во втором периоде мы это исправили. В третьем периоде мы стали проваливаться в обороне, соперник хорошо двигался, играл активно. Мы блокировали броски, делали и хорошие вещи, но были слишком нестабильны. В двух пропущенных голах шайба была у нас, но мы её теряли, и соперник забивал. После пропущенных голов выходило звено Маккиннона, начинало давить, проводило хорошие смены в зоне атаки. В концовке у нас было несколько моментов в контратаках, и в пустые мы могли забивать. Но в зоне обороны мы пару раз потеряли шайбу, и всё очень быстро изменилось. Недостаточно хороший третий период.

Георгиев был великолепен, здорово провёл первые два периода, сделал несколько важных сейвов, это нам и нужно от него, он помог нам оторваться в счёте, увеличить своё преимущество. В третьем периоде его нельзя винить в пропущенных голах. Мы сами закрывали ему обзор, когда соперник сравнял счёт «шесть на пять». Ну что тут поделаешь? Он дал нам хороший шанс на победу, но команда не помогла ему в третьем периоде», — цитирует Беднара Guerilla Sports.