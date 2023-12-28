Агент прокомментировал крупный трёхсторонний обмен между топ-клубами КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал крупный трёхсторонний обмен между топ-клубами КХЛ. В результате обмена в «Металлург» перешёл Игорь Гераськин, в «Авангард» — Дамир Жафяров, а состав «Ак Барса» пополнил Семён Кошелев.

«Хочу выразить благодарность всем трём клубам в лице их менеджмента. В обмене участвовали два игрока нашего агентства Winners: Семён Кошелев и Игорь Гераськин. Все стороны остались довольны, для Семёна и Игоря это новый вызов в их карьере. Надеемся, что в клубах, куда они перешли, ребята покажут достойный результат и красивую игру, чем будут радовать болельщиков. Обмен тянулся долго? Были различного рода нюансы, которые тормозили этот обмен. Но в итоге он благополучно состоялся», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.