Под своды «Лада-Арены» поднимут именной стяг тренера Александра Тычкина

Под своды «Лада-Арены» поднимут именной стяг тренера Александра Петровича Тычкина. Торжественная церемония состоится сегодня, 28 декабря, перед матчем с московским «Динамо» и начнётся за 10 минут до старта встречи.

В 1990 году Александр Тычкин возглавил тогда ещё тольяттинское «Торпедо», которое спустя несколько месяцев было переименовано в «Ладу». В то время специалист стал помощником главного тренера у Геннадия Цыгурова. Во время работы Тычкина в клубе тольяттинская команда дважды стала чемпионом России — в 1994 и 1996 годах.

Александр Тычкин скончался после тяжёлой болезни 20 июля 1996 года в возрасте 45 лет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сегодняшний матч тольяттинской «Лады» с московским «Динамо» начнётся в 18:00 мск.