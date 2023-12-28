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Под своды «Лада-Арены» поднимут именной стяг тренера Александра Тычкина

Под своды «Лада-Арены» поднимут именной стяг тренера Александра Тычкина
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Под своды «Лада-Арены» поднимут именной стяг тренера Александра Петровича Тычкина. Торжественная церемония состоится сегодня, 28 декабря, перед матчем с московским «Динамо» и начнётся за 10 минут до старта встречи.

В 1990 году Александр Тычкин возглавил тогда ещё тольяттинское «Торпедо», которое спустя несколько месяцев было переименовано в «Ладу». В то время специалист стал помощником главного тренера у Геннадия Цыгурова. Во время работы Тычкина в клубе тольяттинская команда дважды стала чемпионом России — в 1994 и 1996 годах.

Александр Тычкин скончался после тяжёлой болезни 20 июля 1996 года в возрасте 45 лет.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодняшний матч тольяттинской «Лады» с московским «Динамо» начнётся в 18:00 мск.

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