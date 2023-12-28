Дементьев оценил выход Малкина на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил выход нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина на второе место в списке российских снайперов НХЛ. Малкин отметился дублем в ворота «Айлендерс» и обошёл Сергея Фёдорова (483 шайбы), заняв второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян (484 шайбы).

«Когда видишь такие огромные цифры из заброшенных шайб, то просто диву даёшься, сколько сил и энергии заложено в эти достижения. Сколько травм и упорства приложили ребята, через что они прошли. Только представьте, какую силу воли необходимо иметь, чтобы не просто держаться на плаву, а быть лидером клуба НХЛ и устанавливать рекорды. Поэтому я от всей души поздравляю Евгения Малкина с этим достижением. Желаю ему здоровья, а также дальнейших голов и передач, а также красивой игры, которую любят болельщики по всему миру», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.