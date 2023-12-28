Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Спутника» отметился эффектным голом из-под ноги в матче МХЛ

Форвард «Спутника» отметился эффектным голом из-под ноги в матче МХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний российский нападающий альметьевского «Спутника» Владимир Герасимов сумел отметиться яркой заброшенной шайбой в матче с клубом МХЛ с «Красноярские Рыси» (2:0, идёт третий период).

Герасимову удалось выиграть вбрасывание в чужой зоне, после чего он сразу же взял шайбу под свой контроль и, продавив оборону соперника, сумел нанести бросок из-под ноги, которого не ожидал голкипер команды из Красноярска.

Права на видео принадлежат МХЛ. Видео доступно в телеграм-канале МХЛ.

Ранее Герасимов выступал в МХЛ в составе казанского «Ирбиса», а эта встреча за «Спутник» для него лишь третья. Всего в МХЛ в текущем сезоне Владимир провёл 19 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-5».

Материалы по теме
Матч МХЛ «Снежные Барсы» — «Тюменский Легион» не состоится из-за непогоды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android