Матч МХЛ «Снежные Барсы» − «Тюменский Легион» не состоится из-за непогоды

Матч Молодёжной хоккейной лиги «Снежные Барсы» (Астана) − «Тюменский Легион» (Тюмень) не состоится из-за непогоды.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и перекрытием автомобильных дорог „Тюменский Легион“ не успевает прибыть в Астану на матч №636 OLIMPBET Чемпионата МХЛ против „Снежных Барсов“. Команда гостей находится в г. Петропавловске (Казахстан). Матч в ранее запланированную дату 27 декабря 2023 года не состоится», — сказано в сообщении пресс-службы тюменского клуба.

В нынешнем сезоне Молодёжной хоккейной лиги «Тюменский Легион» провёл 31 матч, в которых набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице серебряного дивизиона Восточной конференции. «Снежные Барсы» с 17 очками располагаются на строчку ниже — они восьмые.