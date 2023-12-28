Нападающий «Динамо» Мн Пинчук назвал игрока КХЛ, за которым наблюдать интереснее всего

21-летний белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал, почему поставил себе минимальную планку в 20 очков за сезон в КХЛ, а также назвал игрока лиги, за которым наблюдать интереснее всего.

«Почему такая скромная планка по набранным очкам? В прошлом сезоне набрал 14, в этом хотелось побольше. Надо по чуть-чуть вверх идти. К паузе в сезоне у меня было 21 очко. Цель достигнута, теперь выше надо ставить планку. Не то чтобы я часто заглядываю в списки бомбардиров, но это в любом случае бросается в глаза. Конечно, хочется помогать команде — любой гол и пас нужен. В начале сезона, когда у меня получилось набрать много очков, я полчаса или час был лидером во всём чемпионате, но потом Никита Гусев набрал три очка, и я ему проиграл (улыбается).

За кем в КХЛ интереснее всего наблюдать? Владимир Ткачёв из «Авангарда». Как он стоит на большинстве, как шайбу чувствует, как мягко отдаёт передачи — это круто!» — приводит слова Пинчука пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Напомним, 21-летний форвард Пинчук, который продолжает восстановление после травмы, в нынешнем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко с показателем полезности «+2».