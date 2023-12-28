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Зак Фукале сравнялся с лучшими вратарями КХЛ по количеству «сухих» матчей в текущем сезоне

Зак Фукале сравнялся с лучшими вратарями КХЛ по количеству «сухих» матчей в текущем сезоне
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28-летний канадский голкипер челябинского «Трактора» Зак Фукале провёл свой четвёртый матч в сезоне КХЛ «на ноль», оставив свои ворота в неприкосновенности в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).

По этому показателю он сравнялся с лидерами КХЛ – Иваном Федотовым (ЦСКА), Тимуром Биляловым («Ак Барс»), Филиппом Долгановым («Нефтехимик») и Александром Самоновым («Салават Юлаев»).

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ Фукале провёл свой 31-й матч. По статистике за 30 игр он отражал 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,27. Отметим, что канадский голкипер, выступавший ранее в НХЛ в системе «Вашингтон Кэпиталз», проводит свой дебютный сезон в России, его контракт с челябинским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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