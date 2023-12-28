Никита Гусев проводит свой 600-й матч в КХЛ

В эти минуты в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» принимает московское «Динамо». Идёт первый период, счёт в матче не открыт – 0:0.

Для 31-летнего звёздного нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева эта игра стала 600-й в регулярном чемпионате КХЛ. Рекордсменом лиги по этому показателю является 37-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, на счету которого 996 матчей.

Напомним, в текущем сезоне Гусев провёл 44 матча за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 52 (15+37) результативными действиями при коэффициенте полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 599 матчей и 564 (207+357) набранных очка. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона.