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Никита Гусев проводит свой 600-й матч в КХЛ

Никита Гусев проводит свой 600-й матч в КХЛ
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В эти минуты в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» принимает московское «Динамо». Идёт первый период, счёт в матче не открыт – 0:0.

Для 31-летнего звёздного нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева эта игра стала 600-й в регулярном чемпионате КХЛ. Рекордсменом лиги по этому показателю является 37-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, на счету которого 996 матчей.

Напомним, в текущем сезоне Гусев провёл 44 матча за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 52 (15+37) результативными действиями при коэффициенте полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 599 матчей и 564 (207+357) набранных очка. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Перерыв
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Фисенко (Минеев, Шумаков) – 14:06 (5x4)     2:0 Грошев (Бабенко) – 19:37 (5x5)    
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