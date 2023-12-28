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«Спартак» покорил историческое клубное достижение в матче с минским «Динамо»

«Спартак» покорил историческое клубное достижение в матче с минским «Динамо»
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В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой местное «Динамо» принимает московский «Спартак». Завершился второй период, гости ведут – 3:1.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, в этой игре форвард красно-белых Максим Цыплаков забросил 20-ю шайбу и стал третьим игроком «Спартака» в сезоне-2023/2024 (после Николая Голдобина и Павла Порядина. – Прим. «Чемпионата»), который забросил 20+ шайб за регулярный чемпионат. Это 18-й случай в истории КХЛ и первый в истории «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Впервые три игрока одной команды забросили по 20 шайб в календарном году старта чемпионата, предыдущий рекорд по времени был зафиксирован 13 января 2019-го игроками «Автомобилиста» Найджелом Доусом, Дэном Секстоном и Стефаном Да Костой.

Командами-лидерами по этому показателю являются «Салават Юлаев» и «Металлург» (по три раза).

Последний раз в истории отечественного хоккея три игрока «Спартака» забрасывали по 20 шайб в сезоне-1993/1994.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Локтионов) – 20:57 (5x5)     1:1 Волков (Энас, Кёрран) – 22:30 (5x4)     1:2 Мальцев (Порядин, Голдобин) – 25:57 (5x5)     1:3 Порядин (Голдобин, Мальцев) – 39:33 (5x5)     1:4 Принс (Цыплаков, Зайцев) – 49:19 (5x5)    
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