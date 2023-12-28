Мальцев отметился дебютным голом за «Спартак» после возвращения из Северной Америки

В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой местное «Динамо» принимает московский «Спартак». Идёт второй период, гости ведут – 2:1.
Своей первой заброшенной шайбой в КХЛ после возвращения из Северной Америки удалось отметиться 25-летнему российскому нападающему «Спартака» Михаилу Мальцеву. Во втором периоде ему удалось вывести гостей вперёд, результативные передачи записали на свой счёт Павел Порядин и Николай Голдобин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Эта встреча с минским «Динамо» станет для Мальцева пятой в текущем сезоне КХЛ. На его счету, помимо этой заброшенной шайбы, также две результативные передачи при коэффициенте полезности «+1». Ранее в НХЛ он выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш».
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