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Андрей Свечников в одном матче забил столько же, сколько ранее за весь сезон НХЛ

Андрей Свечников в одном матче забил столько же, сколько ранее за весь сезон НХЛ
Андрей Свечников
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей хет-триком отметился российский нападающий Андрей Свечников, который сегодня в одном матче забил столько же, сколько ранее за весь сезон НХЛ. 23-летний форвард отметился тремя заброшенными шайбами, в том числе став автором победного гола. Ранее он забросил три шайбы в 20 матчах сезона.

Теперь в активе 23-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 21 матче в текущей регулярке, при этом в последних трёх играх на его счету 7 (4+3) баллов.

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