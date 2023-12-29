Егор Замула забросил вторую шайбу в сезоне за «Филадельфию», поразив ворота «Ванкувера»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт третий период, гости ведут – 3:1.

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – в большинстве точным броском от синей линии удалось отличиться 23-летнему защитнику «Флайерз» Егору Замуле. Результативные передачи на свой счёт записали Тайсон Фёрстер и Кэм Аткинсон.

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Для Замулы это уже 25-я игра в текущем регулярном чемпионате НХЛ. На его счету две заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+4». Напомним, контракт Егора с «Филадельфией» на $ 775 тыс. рассчитан до конца нынешнего сезона.