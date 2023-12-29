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Егор Замула забросил вторую шайбу в сезоне за «Филадельфию», поразив ворота «Ванкувера»

Егор Замула забросил вторую шайбу в сезоне за «Филадельфию», поразив ворота «Ванкувера»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт третий период, гости ведут – 3:1.

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – в большинстве точным броском от синей линии удалось отличиться 23-летнему защитнику «Флайерз» Егору Замуле. Результативные передачи на свой счёт записали Тайсон Фёрстер и Кэм Аткинсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

Для Замулы это уже 25-я игра в текущем регулярном чемпионате НХЛ. На его счету две заброшенные шайбы и пять результативных передач при показателе полезности «+4». Напомним, контракт Егора с «Филадельфией» на $ 775 тыс. рассчитан до конца нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Замула (Фёрстер, Аткинсон) – 35:03 (pp)     0:2 Уокер (Типпетт, Конечны) – 36:24     0:3 Фараби (Бринк) – 37:09     1:3 Блюгерс (Джошуа, Хьюз) – 40:25     1:4 Хэтэуэй (Пилинг) – 45:01 (sh)    
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