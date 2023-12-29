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Неудачный проход Задорова в игре с «Филадельфией» привёл к голу в ворота «Ванкувера»

Неудачный проход Задорова в игре с «Филадельфией» привёл к голу в ворота «Ванкувера»
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Неудачные действия 28-летнего российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова привели к взятию ворот его команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:4).

Эпизод произошёл в конце второго периода, когда Задоров намеревался совершить сольный проход от своих ворот к чужой зоне. Однако неподалёку от своей синей линии российского игрока накрыли хоккеисты «Флайерз», в результате чего он потерял шайбу. Уже через несколько секунд Джоэль Фараби прорвался один на один с вратарём «Кэнакс» и сделал счёт 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом матче Задоров провёл на льду 19 минут и 22 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1», не набрав очков. Всего в 33 матчах нынешнего сезона на его счету один гол и шесть результативных передач.

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