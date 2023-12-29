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Ахо: даже не знаю свою статистику, но сегодня, кажется, могу чувствовать себя спокойно

Ахо: даже не знаю свою статистику, но сегодня, кажется, могу чувствовать себя спокойно
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26-летний финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал свои достижения в плане результативности после того, как во второй игре кряду в регулярном чемпионате НХЛ он набирает четыре очка.

«Я даже не знаю свою статистику, на каком она уровне, но сегодня вечером, кажется, я могу чувствовать себя спокойно», — приводит слова Ахо пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Напомним, минувшей ночью Ахо оформил ассистентский покер в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:1). За сутки до этого 26-летний форвард также набрал четыре (1+3) очка во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Таким образом, за два дня Себастьян отметился в общей сложности восемью результативными действиями, что является историческим достижением. При этом он стал лишь четвёртым игроком в истории франшизы «Каролины», которому удалось набрать восемь очков за два календарных дня.

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