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Адмирал — Нефтехимик. Прямая трансляция
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12:30 Мск
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Клифф Пу дебютирует за «Адмирал» в матче с «Нефтехимиком»

Клифф Пу дебютирует за «Адмирал» в матче с «Нефтехимиком»
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Стали известны составы команд на единственный матч игрового дня в КХЛ, который состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» между «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Начало матча – в 12:30 мск.

Так, впервые в составе «Адмирала» спустя месяц после обмена из «Куньлунь Ред Стар» появился 25-летний канадский форвард Клифф Пу. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами.

У «Нефтехимика» дебютирует 23-летний форвард Егор Корбит, которого в дедлайн нижнекамцам удалось заполучить из «Ростова» в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, «Нефтехимик», набрав 39 очков в 44 матчах, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (37) – на строчку ниже, на 11-м месте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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