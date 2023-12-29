Клифф Пу дебютирует за «Адмирал» в матче с «Нефтехимиком»

Стали известны составы команд на единственный матч игрового дня в КХЛ, который состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» между «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Начало матча – в 12:30 мск.

Так, впервые в составе «Адмирала» спустя месяц после обмена из «Куньлунь Ред Стар» появился 25-летний канадский форвард Клифф Пу. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами.

У «Нефтехимика» дебютирует 23-летний форвард Егор Корбит, которого в дедлайн нижнекамцам удалось заполучить из «Ростова» в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, «Нефтехимик», набрав 39 очков в 44 матчах, располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (37) – на строчку ниже, на 11-м месте.