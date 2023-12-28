Очередной выпендрёж «Торпедо», «Авангард» собрал ударное звено. Разбор дедлайна КХЛ

В КХЛ отгремел дедлайн, и в этот раз закрытие трансферного окна вышло весьма интересным, особенно на фоне совершенно пустых дедлайнов последних нескольких лет. Были и классные обмены, и громкие сделки, и даже неожиданные трансферы. Обсудим главные итоги.

«Авангард» обзавёлся второй ударной тройкой

У «Авангарда» после расставаний с Шулаком, Демченко, Пайгиным и Панюковым было много места под потолком зарплат, а также очевидное желание качественно и количественно увеличить глубину состава, так что нет ничего удивительного в том, что «ястребы» пошумели на рынке. Менеджмент омичей подписал трёх форвардов, по сути, собрав для тренерского штаба второе ударное звено, которое в Омске за полсезона так и не сыскали во внутренних резервах. При этом, конечно, не факт, что Михаил Кравец теперь представляет вторую тройку именно в виде Жафяров – Прохоркин – Юрчо.

Все трое – классные, опытные, но не старые хоккеисты, у которых не должно быть проблем с мотивацией: Жафяров вырвался из казанского «плена», Прохоркин отыграл несколько ступеней в карьерной лестнице, вернувшись в топ-клуб, Юрчо впервые попал в команду, где можно завоевать приличный трофей. При этом ясно, что и скелеты в шкафу есть у каждого омского новичка. Словак травматичен, Жафяров давно без нормальной игровой практики, Прохоркин в «Сибири» вновь показал строптивость, и при переходе в омскую раздевалку его непростой характер никуда не денется. Кроме того, у всех троих контракты до конца этого сезона (а у того же Гераськина было четырёхлетнее соглашение), и в апреле «Авангард» вновь может оказаться в ситуации, когда агенты начнут выкручивать руки, а состав зиять пустотами.

С другой стороны, понятно, что Антон Курьянов во имя решения текущих проблем наступил на горло собственной летней песне, когда он подписывал как раз долгосрочные контракты. Но кто кинет в генменеджера «Авангарда» камень за это? Ему, как и любому адекватному руководителю топ-клуба, важен результат здесь и сейчас, а не мифическая перспективаперспектива. И Жафяров с Прохоркиным и Юрчо должны помочь «ястребам» в достижении этой цели. На бумаге сейчас у «Авангарда» очень солидный топ-6, а остальные проблемы в Омске будут решать по мере их поступления. Как показывает этот сезон, в таком подходе нет ничего невозможного и нереального.

Николай Прохоркин на тренировке «Авангарда» Фото: hawk.ru

«Трактор»: рокировка легионеров и продление молодого лидера

Хорошая работа в дедлайн в исполнении «Трактора». Челябинский клуб выменял из «Магнитки» Григория Дронова, который стал излишне «привозным» в Магнитогорске, однако всегда нужно помнить про магию второго шанса, ведь когда-то точно так же в «Металлурге» фактически забраковали Алексея Береглазова. Приход Дронова позволил менеджменту «Трактора» расстаться с защитником такого же плана Мэдисоном Боуи, который временам смотрелся здорово, но уж слишком много ошибался и удалялся. Освободившуюся же легионерскую вакансию в Челябинске закрыли неярким, но породистым, рабочим центром Джеком Родевальдом.

Последовательные и логичные действия Ивана Савина и Алексея Волкова. К тому же именно в дни дедлайна «Трактор» договорился о новом контракте со своим молодым лидером Максимом Шабановым – теперь главное, чтобы форвард выдержал испытание первым солидным контрактом. Вишенкой на торте для «Трактора» мог стать обмен Тертышного (Никита как раз таки «не унёс деньги», стремительно деградировав после одного удачного сезона) в «Северсталь» на Коростелёва, но в результате договориться об этой сделке сейчас не удалось.

Максим Шабанов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Торпедо» ради хайпа подписало 50-летнего вратаря

«Авангард» и «Трактор» стали главными хедлайнерами дедлайна, но под его конец внимание на себя переключило «Торпедо», внезапно подписавшее игровой контракт с тренером вратарей и легендарным в прошлом голкипером Николаем Хабибулиным. Чисто популистский шаг нижегородцев, чтобы привлечь к себе внимание, и у «Торпедо» это получилось. Про контракт с 50-летним голкипером говорят, пишут (в том числе и автор этого текста), Хабибулин в трендах запросов сайта «Элитпроспект», так что это не только локальная российская история, и за шоу на ровном месте боссам «Торпедо», в общем-то, уважение.

Но спортивного смысла здесь не больше, чем в эстетских финтах Василия Атанасова в центре площадки – то есть ноль. Хабибулин как вратарь не нужен «Торпедо», где есть два хороших голкипера адекватного возраста, а на роль номинального третьего номера можно было взять кого-нибудь «Чайки». Тут не стоит проводить параллели с заявкой ЦСКА на матч Вячеслава Фетисова в 51 год (тогда, в 2009-м, у армейцев произошёл коллапс с защитниками, да и Фетисова заявили лишь ради одной игры) и уж тем более сравнивать с возвращением в хоккей Ильи Ковальчука, который моложе Хабибулина на 10 лет и реально способен принести пользу «Спартаку».

Так что хайп ради хайпа, но в этом суть современного «Торпедо» — клуба, где всё заточено не на результат, а на процесс и, извините, выпендрёж. Что ж, в этом нет ничего плохого, многие далеко за пределами Нижнего Новгорода кайфуют от такой философии так же, как Богдан Конюшков от «Зимы в сердце». И это прекрасно! Но теперь у нижегородцев в отношении Хабибулина просто нет пути назад – и хейтеры, и поклонники «Торпедо» желают видеть Стену Булина снова на льду.

«Металлург» превращается в «Северсталь»

Интересно наблюдать за тем, что происходит в «Магнитке». Там Андрей Разин вроде бы не получил, как в Череповце, ещё и должность генерального менеджера, однако его влияние на селекцию клуба всеобъемлюще. Уже в межсезонье вслед за Разиным один металлургический город на другой сменили Робин Пресс и Макар Хабаров, а по ходу регулярки в «Магнитку» пришли Александр Петунин, Даниил Вовченко и вот теперь Игорь Гераськин.

Нет вообще ничего странного, что тренер собирает на новом месте игроков, которых знает и которым доверяет, но при этом сейчас в «Металлурге» легко расстаются с прочими хоккеистами, Разин с трудом срабатывается с легионерами, и получается, что «Магнитка» превращается, по сути, в ту же «Северсталь», усиленную Гребёнкиным да Юровым. Уровень молодёжи, вот что отличает две команды Андрея Владимировича, но достаточно ли этого, чтобы итоговый результат «Металлурга» в сезоне отличался от потолка «Северстали» прошлых лет? Есть большие сомнения, даже несмотря на текущее первое место «Магнитки» на Востоке.

«Спартак» издевается над хоккеистами

Лидер чемпионата хорош на льду, команда звенит, но угрюмое и непубличное руководство красно-белых вновь неприятно удивило перед дедлайном. «Спартак» отказался куда-либо обменивать не нужного Алексею Жамнову Матвея Заседу, а также закисшего в нынешнем сезоне Илью Талалуева. Не было никаких торгов, споров – просто нет, и всё. Мы не раз ругали СКА и «Ак Барс» за пытки ротацией, но случай со «Спартаком» ничем не лучше, а даже и хуже. Ведь Жафяров перешёл в «Авангард», Грицюк, Кадейкин, Лайпсик и даже Дедунов вернулись в обойму армейцев, а вот Заседа рискует окончательно потухнуть где-нибудь в ВХЛ, хотя ему (как и Талалуеву) готовы были дать все шансы на уровне КХЛ другие команды лиги. Но договариваться с боссами «Спартака» о чём-либо – неприятное, нервозатратное и зачастую бессмысленное предприятие.

Матвей Заседа Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

В ЦСКА не видят проблем или что-то знают?

Чемпион КХЛ никак не стал усиливаться в дедлайн, устами Сергея Фёдорова сославшись на пустой рынок. Рынок, действительно, небогат, но действия «Авангарда» и «Трактора» дают понять, что при желании усилить команду можно даже в таких условиях. Почему этого желания не возникло у армейцев – непонятно. Прямо сейчас команда выглядит очень плохо и по игре, и по результату во многом из-за летнего бездействия менеджмента.

Отказавшись от работы в дедлайн, в ЦСКА повторяют летнюю ошибку, и теперь ещё больше крепнет уверенность, что никакого чудесного преображения с армейцами в плей-офф не случится. Ему просто неоткуда взяться. Лидеры команды выхолощены эмоционально, а даже когда добавляют физически, то всё делают прямолинейно и медленно – это хорошо продемонстрировал вчерашний матч со СКА. Фёдоров, может, и не поплыл, но ситуацию поправить пока не в состоянии, плюс непонятна слепая вера тренера в Ивана Федотова. Сергей Викторович говорит, что прежний Иван вернулся, но мы каждый матч видим, как у него попросту не работает ловушка, куда залетает почти всё, как ему не хватает реакции, компактности и скорости не в режиме «слоу мо».

На фоне пятиматчевой серии поражений бездействие ЦСКА выглядело очень странно. Вероятно, в армейском клубе за годы доминирования привыкли делать выводы только по итогам плей-офф и даже сейчас, когда вроде бы многое ясно, не стали дёргаться. Что ж, посмотрим весной, были ли правы в армейском королевстве.