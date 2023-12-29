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«Нельзя было дольше терпеть». Фастовский раскрыл причины ухода Прохоркина из «Сибири»

«Нельзя было дольше терпеть». Фастовский раскрыл причины ухода Прохоркина из «Сибири»
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский подробно объяснил, почему новосибирский клуб принял решение обменять 30-летнего российского нападающего Николая Прохоркина в «Авангард» на денежную компенсацию.

«С Николаем отдельная, такая непростая тема. В своих интервью он на всё уже ответил, что его амбиции не позволяют бороться за плей-офф, а он должен играть в топ-команде и бороться за Кубок Гагарина исключительно. Этот подход он начал активно продвигать и в раздевалке, и в разговоре с тренерами, но в коллективе такой игрок – это уже не конструктив и это нельзя было дольше терпеть.

Был ли у меня с ним конфликт? Это абсолютная ерунда. Каких-то серьёзных конфликтов не было. Можно тогда с любым игроком, которому предъявляешь претензии, говорить, что у него конфликт. Претензии Николаю, конечно, предъявляли, потому что тут же надо играть на команду. К сожалению, он думал, что ему можно играть, когда ему всё ложится. Эти провалы абсолютно очевидные, и они очень здорово влияли на команду.

Думаю, что «Сибирь», действительно не его клуб. Вот он такой, мы же его знаем давно – он много команд прошёл, и мы знаем причины его обменов. Будем говорить так – все наступают на те же грабли. Расстались очень по-доброму, и никакого конфликта у нас нет. Решение было обоюдное и очень позитивное», — рассказал Фастовский в эфире программы «На связи».

Напомним, в нынешнем сезоне Прохоркин принял участие в 39 матчах за «Сибирь», в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-1».

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