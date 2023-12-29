Журналистка раскрыла необычный способ Аскарова по изучению английского языка

Журналистка Bally Sports Кара Хаммер рассказала о необычном способе изучения английского языка 21-летним российским голкипером «Нэшвилл Предаторз» Ярославом Аскаровым.

«Как мы знаем, Ярослав Аскаров из России. Он отличный человек. Но одна вещь, которую я узнала о нём до начала сезона, — то, как он пытается выучить английский язык. Он сказал, что учил его, слушая рэп-музыку. Трэвиса Скотта, 21 Savage. Интересно, какие слова он выучил», — приводит слова журналистки Bally Sports: Preds в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что 27 декабря Аскаров дебютировал в составе «Нэшвилла» в нынешнем сезоне в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:5). Он провёл на льду 16 минут и отразил все шесть бросков по воротам. В прошлом сезоне он также появлялся на льду в НХЛ лишь единожды.