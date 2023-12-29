В «Торпедо» подвели итоги 2023 года

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров оценил 2023 год для нижегородского клуба.

«Считаю, это действительно был удачный период для «Торпедо». С точки зрения именно спорта — один из лучших результатов в истории клуба. Доволен тем, что нам удалось из клуба практически без каких-либо активов состава стать клубом с претензией на приставку топ.

Наверное, впервые за 15 лет КХЛ удалось сохранить весь состав, который мы хотели. Очень нравится, как с начала сезона у ребят есть другой подход, другие амбиции. Пятое место сейчас — это то, что раньше казалось какой-то фантастикой… Я помню эти сезоны. Думаю, вы прекрасно тоже. А сейчас мы все недовольны этим. Я рад, как выросли амбиции в раздевалке, у нас и у болельщиков, и совсем другой спрос идёт с ребят — это круто. Действительно, мы это хотели видеть.

Мы говорили непосредственно перед чемпионатом, после того как уже вошли в межсезонье, что мы довольны составом, и перед нами стоит задача только хирургических трансферов, поэтому многие движения были связаны с тем, чтобы обеспечить ребят практикой максимально. Поэтому вы видите достаточно много перемещений. Они могут вызывать вопросы — наверное, это логично, потому что всё-таки из раздевалки многие события видятся немного иначе: и практика ребят, и их реальный уровень, поэтому часть игроков были отправлены по другим командам», — приводит слова Гафурова официальный сайт «Торпедо».