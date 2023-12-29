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Тренер «Питтсбурга»: думаю, что Малкин один из величайших игроков всех времён

Тренер «Питтсбурга»: думаю, что Малкин один из величайших игроков всех времён
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о том, что нападающий Евгений Малкин стал вторым снайпером среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Никто не любит забивать голы больше, чем Джино… Я думаю, что он один из величайших игроков всех времён», — приводит слова Майка Салливана журналист Джош Гетцофф в социальной сети Х (ранее Twitter).

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами и опередил Сергея Фёдорова (483 шайбы), заняв второе место по количеству голов в лиге среди россиян (484 шайбы). Напомним, лучшим российским снайпером НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 828 заброшенных шайб.

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